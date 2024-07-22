Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал можно тратить на индивидуальное жилищное строительство. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Закон устанавливает, что средства маткапитала можно направить на счет эскроу, бенефициаром по которому является юрлицо или предприниматель, осуществляющие возведение дома.
Документ также предполагает возврат средств материнского капитала в случае прекращения договора эскроу-счета. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Комитет Государственной думы по труду ранее рекомендовал принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала.
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