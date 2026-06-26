Путин отменил штрафы за непредставление «нулевых» налоговых деклараций

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы тем, кто не представил «нулевые» налоговые декларации с доходов от продажи или дарения недвижимости. Документ опубликовали на портале правовой информации .

Раньше расходы федерального бюджета на взимание штрафов превышали сумму самого наказания. Таким образом, авторы закона хотели снизить карательное воздействие закона без ущерба федеральному бюджету.

Однако это не означает, что налогоплательщики перестанут представлять декларации — для воздействия на них существуют другие меры, например, блокировка банковских счетов.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали более 200 членов организованной преступной группировки, подделывавшей налоговые декларации.