Полиция и ФСБ пресекли работу крупной ОПГ, подделывавшей налоговые декларации

Сотрудники полиции и ФСБ задержали более 200 членов организованной преступной группировки, подделывавших налоговые декларации в 25 регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале .

По данным следствия, злоумышленники помогали коммерсантам, желающим уклониться от налогов. За свои услуги они брали комиссионные в 2-3% от суммы продажи, написанной в документах. Предполагается, что в деле может быть больше 100 эпизодов.

Возбуждено уголовное дело о сбыте заведомо подложных налоговых деклараций. Подозреваемым грозит наказание на срок до семи лет. Правоохранительные органы продолжают искать и других возможных участников схемы.

Ранее в Мытищах прокуратура передала в суд дело о мошенничестве с налоговыми вычетами. Главной обвиняемой стала 38-летняя уроженка Самарской области.