Прирост наличных денег в России грозит стать самым низким за девять лет

Объем наличных рублей в обращении в России в 2024 году может показать самый слабый прирост за девять лет. Об этом заявил РБК со ссылкой на расчеты на основе статистики ЦБ.

По данным параметров денежной базы, к концу 2024 года сумма наличных денег на руках у россиян составила 18,44 триллиона рублей. За год показатель увеличился на 116,9 миллиардов рублей или всего на 0,6%. Этот результат стал самым низким за последние девять лет.

В прошлые же годы, объем денежной массы в России увеличивался в разы больше. Так, в 2023 году наличная денежная масса в России возросла на 1,97 триллиона рублей, а в 2022 — на 2,28 триллиона рублей.

«В 2024 году сложилась достаточно исключительная ситуация с точки зрения наличности. Прирост наличности в обращении по итогам года получился скорее технический. Сохраняется тенденция устойчивого сокращения интереса к наличности, объем наличности в обращении падал в течение почти всего года», — рассказала изданию главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

В августе 2023 года в России начали тестировать цифровой рубль — форму валюты, которую Центробанк намерен выпускать в качестве дополнения к уже существующим наличному и безналичному рублям. В тестировании принимают участие 15 банков, в их числе — Т-Банк и Сбербанк, присоединившиеся к «пилоту» в декабре 2024 года.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что, несмотря на активное развитие цифровых технологий, наличные деньги все еще остаются востребованными среди населения и Россия не планирует отказываться от них.