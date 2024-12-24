Заместитель главы ЦБ Белов: Россия не планирует отказываться от наличных денег

Хотя сейчас активно развиваются цифровые технологии, наличные деньги все еще остаются востребованными среди населения. Россия не планирует отказываться от них. О том, насколько актуальны, рассказал в интервью KP.RU заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

Несмотря на то, что использование бумажных денег становится менее распространенным, они остаются востребованными среди россиян. Как отметил Белов, в обороте находятся свыше 18 триллионов рублей наличными, и многие граждане продолжают их активно применять.

Наша цель заключается в том, чтобы предоставить гражданам выбор инструмента для использования в различных ситуациях. По последним опросам, лишь около 6% населения обходится совсем без наличных, добавил заместитель председателя Банка России.