Увеличилось число готовых подключиться к «пилоту» цифрового рубля банков

К «пилоту» цифрового рубля присоединились «Т-банк» и Сбербанк. Эта информация появилась в материалах ЦБ.
В опубликованной регулятором таблице теперь значатся 15 банков-участников «пилота» операций с реальными цифровыми рублями. Ранее этот список состоял из 13 организаций, которые подтвердили свою техническую готовность к тестированию.
Цифровой рубль — это форма российской валюты, которую Центробанк намерен выпускать в качестве дополнения к существующим формам денег. Все они будут равноценными: один наличный рубль будет равен одному безналичному и одному цифровому рублю.
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов ранее заметил, что сейчас активно развиваются цифровые технологии, но наличные деньги остаются востребованными и страна не планирует от них отказываться.
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