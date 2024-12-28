Увеличилось число готовых подключиться к «пилоту» цифрового рубля банков

К «пилоту» цифрового рубля присоединились «Т-банк» и Сбербанк. Эта информация появилась в материалах ЦБ .

В опубликованной регулятором таблице теперь значатся 15 банков-участников «пилота» операций с реальными цифровыми рублями. Ранее этот список состоял из 13 организаций, которые подтвердили свою техническую готовность к тестированию.

Цифровой рубль — это форма российской валюты, которую Центробанк намерен выпускать в качестве дополнения к существующим формам денег. Все они будут равноценными: один наличный рубль будет равен одному безналичному и одному цифровому рублю.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов ранее заметил, что сейчас активно развиваются цифровые технологии, но наличные деньги остаются востребованными и страна не планирует от них отказываться.