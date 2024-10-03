Правительство предложило повысить зарплаты бюджетникам в 2025 году на 13,2%

Правительство предложило проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2% в следующем году. Об этом сообщили «Ведомости» .

Индексация продолжится и в последующие годы. В 2026 году она должна будет составить 10,2%, а в 2027-м — 8,3%.

Подобные меры планируют принять, чтобы удержать людей в этой сфере.

Ранее стало известно об индексации зарплат в госучреждениях. В частности, преподавателям федеральных вузов, медработникам клинических центров и гражданскому персоналу МЧС, МВД, Минобороны и Росгвардии с 1 октября повысили оклады на 5,1%. Возрастут и военные пенсии.

В июне премьер Михаил Мишустин сообщил, что сумма минимального размера оплаты труда с 2025 года составит более 22 тысяч рублей в месяц.