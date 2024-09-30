«Москва 24»: преподавателям и сотрудникам МЧС проиндексируют зарплату на 5,1%

Индексация зарплаты на 5,1% ожидает работников государственных учреждений с 1 октября. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По данным издания, изменения затронут преподавателей федеральных вузов, а также сотрудников сфер медико-социальной экспертизы, науки и культуры. Кроме того, оклад повысят медработникам клинических центров, гражданскому персоналу МЧС, МВД, Минобороны и Росгвардии.

На 5,1% вырастут и военные пенсии, сообщает издание. В среднем соответствующая сумма составит 41 600 рублей.