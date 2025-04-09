Россиянам объяснили, как накопить 2,3 млн рублей на «вторую пенсию»

Правительство может расширить программу долгосрочных сбережений так, чтобы россияне могли с детства обеспечить себе «вторую пенсию». Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков сообщил о разработке нового механизма агентству «Прайм» .

По его словам, ПДС могут расширить за счет семейных инструментов. Это позволит накопить деньги на дорогостоящие цели и привить россиянам привычку планировать расходы на десятилетия вперед.

Беляков объяснил, что при рождении ребенка родители откроют детский счет, а после 18 лет он сам откроет взрослый и переведет на него накопления. Если с этого момента откладывать по 100 рублей в день, к 32 годам можно накопить более 2,3 миллиона рублей.

«Он уже получит образование, пройдет школу молодых специалистов, определится с жизненными планами. И у него на счету снова будет внушительная сумма, которую можно потратить на текущие нужды или продолжить копить, формируя себе пенсионный капитал», — сказал специалист.

Размер страховой пенсии зависит от стажа работы и количества пенсионных баллов. Соцфонд рассказал, как обеспечить выплаты в старости по 100 рублей в месяц.