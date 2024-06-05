Работа ПМЭФ-2024 стартует в Санкт-Петербурге

ПМЭФ-2024 пройдет в Петербурге 5–8 июня

Фото: РИА «Новости»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартует 5 июня и продлится до 8 июня. Главной темой мероприятия в этом году станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Главную программу форума разделили на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии мероприятия по выстраиванию многополярной международной системы и поддержанию глобального баланса сил. Кроме того, участники обсудят обеспечение условий развития на основе конструктивной и объединительной повестки дня, которая продиктована национальными интересами России.

Участники ПМЭФ обсудят экономику страны и ее ключевые драйверы роста. Одной из основных станет сессия «Совершенствование налоговой системы: сбалансированность, справедливость, стабильность».

Мероприятие запланировано на 6 июня, в нем примут участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, а также представители бизнес-объединений.

Программа президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланирована с 5 по 7 июня.

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