Путин: товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году возрос на 14%

Товарооборот между Россией и Ираном возобновил рост, увеличившись на 14%. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу отметить, что в прошлом году у нас несколько скорректировался уровень товарооборота, он снизился, но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказали он.

Путин назвал российско-иранские отношения дружественными и конструктивными. Президент выразил уверенность в том, что они продолжат укрепляться, независимо от итогов президентских выборов в Иране, в том числе благодаря соглашению о свободной торговле с ЕврАзЭС. По его словам, обе страны стремятся к соблюдению международных норм, созданию многополярного мироустройства и сохранению роли ООН.

Россия и Иран перейдут на офшорный риал в торговых расчетах. Новый проект анонсировал Центробанк республики.