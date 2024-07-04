Путин начал переговоры с и. о. президента Ирана

Путин в Астане начал переговоры с и. о. президента Ирана Мохбером

Фото: РИА «Новости»

Переговоры Владимира Путина и и. о. президента Ирана Мохаммада Мохбера начались в Астане. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться вне зависимости от результата досрочных выборов. Он пожелал стране успешного второго тура.

Также Путин поддержал заявку Ирана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС, отметив, что соглашение о свободной торговле с объединением будет способствовать укреплению экономических связей. Он добавил, что позиции двух стран по ключевым вопросам повестки дня совпадают.

В конце июня МИД Ирана заявлял, что договор о сотрудничестве с Россией почти готов, и его подпишут в ближайшее время.

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