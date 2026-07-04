Порог освобождения от НДС на упрощенке сохранили до 2030 года

Порог для освобождения от НДС на упрощенке сохранили на уровне 20 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения от уплаты НДС малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения до 2030 года. Документ разместили на сайте опубликования правовых актов.

Предельный размер доходов, при достижении которого применяющие УСН ИП организации должны перейти на уплату НДС, с 2026 года снизили до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его рассчитывали уменьшить уже до 15 миллионов, с 2028-го — до 10.

Закон сохраняет порог в 20 миллионов рублей на 2027–2029 годы. Снижение значения до 15 миллионов рублей перенесли на 2030 год, а до 10 миллионов рублей — на 2031-й.

Исходя из экономического обоснования, недополученные доходы бюджета в 2027 году оценили в 51,1 миллиарда рублей, в 2028–2029 годах — около 100 миллиардов рублей.