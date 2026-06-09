Силуанов объяснил, кого могут освободить от уплаты НДС в 2027-2028 годах

Минфин: порог выручки для освобождения от уплаты НДС могут сохранить на 3 года

Порог выручки в 20 миллионов рублей, при котором бизнес освобождается от уплаты НДС, могут сохранить на три года, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По словам министра, по данным декларационной кампании 2025 года более 360 субъектов малого и среднего бизнеса показали выручку ниже заявленного порога.

Сейчас рассматривается законопроект о продлении налоговых льгот. Если его примут, все эти организации и предприниматели не будут выплачивать НДС в 2027–2028 годах.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров сообщил, что в парламент внесен на рассмотрение новый законопроект о сохранении порога доходов на уровне 20 миллионов рублей. По действующему законодательству он должен составить 15 миллионов в 2027 году, а затем — 10 миллионов.