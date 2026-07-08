Песков заявил, что у российской экономики достаточный запас прочности
Колебания на фондовом рынке есть, но российская экономика остается стабильной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.
«Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности», — отметил Песков.
Он добавил, что президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком.
По словам пресс-секретаря, влияние мировых событий на колебания фондового рынка — нормальное явление. Он заверил, что правительство держит вопросы экономики на контроле и их обсудят на сегодняшнем совещании.
Всю предыдущую неделю индекс Мосбиржи падал, в среду 8 июля он начал день с роста.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российскую экономику неверно считать переохлажденной. Есть структурные проблемы в некоторых отраслях и неравномерность.