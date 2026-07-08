Песков заявил, что у российской экономики достаточный запас прочности

Колебания на фондовом рынке есть, но российская экономика остается стабильной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

«Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности», — отметил Песков.

Он добавил, что президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком.

По словам пресс-секретаря, влияние мировых событий на колебания фондового рынка — нормальное явление. Он заверил, что правительство держит вопросы экономики на контроле и их обсудят на сегодняшнем совещании.

Всю предыдущую неделю индекс Мосбиржи падал, в среду 8 июля он начал день с роста.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российскую экономику неверно считать переохлажденной. Есть структурные проблемы в некоторых отраслях и неравномерность.