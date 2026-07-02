Набиуллина отказалась считать экономику России переохлажденной

По ее словам, есть структурные проблемы в некоторых отраслях и неравномерность, где-то превалирует предложение, но не хватает спроса.

«Многие производственные мощности создали, чтобы производить продукт на экспорт. И в некоторых отраслях это может чувствоваться. Это показатели структурной перестройки, естественно, глубокой перестройки. Но если говорим в целом об экономике, то переохлаждения нет», — сказала Набиуллина.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что рынок труда в России начал остывать в том числе от избытка кадров в некоторых отраслях. По его словам, соотношение вакансий и кадров в ряде сегментов экономики постепенно нормализуется.