Пенсионеры в России вывели 18 миллиардов рублей через программу сбережений

Пенсионеры в России стали использовать программу долгосрочных сбережений как срочный вклад и после софинансирования государства в третьем квартале 2025 года сняли со счетов 18 миллиардов рублей. Об этом «Российской газете» сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

По этой причине Минфин планирует разрешить при таком сценарии забирать деньги только после пятилетнего участия в программе.

«К сожалению, возникла правовая коллизия, которая позволяла категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгую. Наша инициатива — правовую коллизию убрать», — заявил Чебесков.

Договор ПДС сейчас заключают на 15 лет, но мужчины после 60 лет и женщины после 55-ти могут в любой момент забрать деньги.

Чебесков добавил, что изменения программы не ухудшат условия, а обеспечат целесообразное использование. Корректировки закрепят законодательно.

Ранее финансист Ольга Горбунова предупредила, что попытка получить более выгодный вклад может привести к убыткам.