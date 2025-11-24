Финансист Горбунова предупредила, что попытка получить более выгодный вклад может привести к убыткам

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова предупредила, что попытка получить более выгодный вклад может привести к убыткам. Вкладчики, стремящиеся к более высоким процентным ставкам, часто сталкиваются с потерей уже начисленных процентов при досрочном закрытии вклада. Об этом написало агентство «Прайм» .

По данным Банка России, в сентябре 2025 года наблюдался отток средств из некоторых крупных банков в пользу других кредитных организаций. Эксперт пояснила, что при досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются по минимальной ставке до востребования, которая обычно составляет около 0,01%. Разница удерживается из суммы, выдаваемой клиенту, и итоговая доходность часто оказывается ниже ожидаемой, сообщили «Известия».

Ольга Горбунова также отметила, что банки нередко привлекают клиентов временно повышенными ставками, которые действуют не более трех-шести месяцев. После окончания льготного периода условия переоформления вклада становятся менее привлекательными.

Кроме того, высокодоходные предложения могут сопровождаться рядом обязательных требований, таких как участие в программах долгосрочных сбережений или оформление дополнительных услуг.