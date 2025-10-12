Депутат ГД Нилов успокоил россиян, что пенсий в цифровых рублях пока не будет

Российские пенсионеры и дальше смогут получать выплаты на банковскую карту или наличными деньгами. Обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не планируется, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где, какие-то цифры, какие-то криптоактивы, какая-то криптовалюта, куда им идти», — сказал он.

Парламентарий отметил, что пожилые люди доверяют тому, что слышат по телевизору, но им не стоит волноваться из-за слухов и домыслов на эту тему. Все будет нормально. Пенсионеры продолжат получать свои выплаты так, как и раньше.

По словам Нилова, пока все, что касается выплат в цифровых рублях, находится в экспериментальной фазе. Никаких глобальных перемен не будет.

Ранее в Подмосковье сообщали, что расчетный центр проведет первые тестовые операции с использованием цифрового рубля в двух клиентских офисах Красногорска и Химок.