Расчетный центр Подмосковья проведет тестирование цифрового рубля

МосОблЕИРЦ проведет первые тестовые операции с использованием цифрового рубля. Платежи выполнят через цифровой кошелек в качестве оплаты за услугу копирования, рассказали в пресс-службе расчетного центра Подмосковья.

На прием нового вида платежей уже настроили терминалы в двух клиентских офисах Красногорска и Химок.

Клиенты с помощью смартфона должны будут считать QR-код и подтвердить операцию в цифровом кошельке в мобильном приложении банка.

В пресс-службе организации отметили, что МосОблЕИРЦ принимает участие в федеральном проекте по тестированию операций с цифровым рублем. Пока им могут пользоваться только тестировщики. Операции выполняются как обычные онлайн-платежи: по QR-коду или переводом с помощью цифрового кошелька.

В планах запустить оплату цифровыми рублями в офисах расчетного центра Московской области уже следующей осенью.