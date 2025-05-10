Пенсионерам посоветовали не вкладывать деньги в некоторые популярные активы

Финансист Бархота: пенсионерам не стоит вкладываться в пирамиды и акции

Вкладывать деньги в финансовые пирамиды, акции и некоторые облигации слишком рискованно, поэтому пенсионерам лучше хранить сбережения на высокодоходных депозитах в нескольких банках одновременно. Эксперт банковского рынка Андрей Бархота сообщил об этом агентству «Прайм» .

Участие в финансовых пирамидах полностью противопоказано, ведь это верный способ безвозвратно потерять вложенные деньги, заявил специалист.

Для заработка на акциях и облигациях, по мнению Бархоты, нужны специальные знания, опыт и психологическая устойчивость.

«В случае снижения стоимости они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека», — предупредил он.

Намного более подходящими для пенсионеров Бархота назвал такие активы, как недвижимость и золото. Он посоветовал также открыть вклады с высокими процентными ставками в нескольких банках на разных видах депозитов.

Среди валют самыми надежными стали рубль, дирхам и юань, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Он призвал не хранить деньги в долларах.