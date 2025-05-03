Названы лучшие и худшие валюты для сбережений

Эксперт по фондовому рынку Смирнов: вложений в доллар и евро лучше избегать

Сейчас дирхам ОАЭ, юань и рубль — это самые надежные валюты для сбережений. Не стоит инвестировать в активы стран, вводящих санкции против России или страдающих от высокой инфляции, рассказал РИА «Новости» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Покупка доллара не является самым стабильным вариантом по ряду причин: экономические и политические конфликты, риск ускорения инфляции и рецессии, высокая степень неопределенности внешней политики», — отметил аналитик.

Эксперт посоветовал обратить внимание на юань. Его популярность растет благодаря большому объему торговли между Россией и Китаем. У Центробанка также есть значительные резервы в китайской валюте.

По мнению Смирнова, часть средств стоит держать в рублях. Ключевая ставка в 21% позволяет получать высокие проценты по депозитам.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов отметил, что экономические кризисы и пандемия COVID-19 повлияли на финансовое поведение россиян. Раньше люди часто тратили деньги без раздумий, но сейчас многие осознают важность накоплений.