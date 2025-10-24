Пенсионерам назвали три выплаты, которые нужно оформить до Нового года

Российским пенсионерам до конца года нужно успеть подать заявление на получение ряда мер социальной поддержки на уровне федерации и регионов. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Она напомнила, что федеральные льготники получают ежемесячные денежные выплаты и набор соцуслуг. При этом можно подать заявление с просьбой, чтобы НСУ выплачивался в денежной форме. В этом году ее размер составлял 1728 рублей в месяц.

Финансист пояснила, что в набор соцслуг входит оплата санаторно-курортного лечения и транспорта для проезда к месту лечение, а также приобретение лекарств по рецепту.

Финогенова отметила, что пенсионеры могут подать заявление и в ФНС до 1 ноября этого года, указав в нем объект недвижимости, который хотят освободить от налога на имущество.

Пожилые россияне также вправе получить субсидию на покрытие расходов по взносу на капремонт: в 70 лет размер компенсации составит 50% от взноса, а в 80 лет — 100%. При этом необходимо соблюсти и ряд других условий, в частности, не работать и жить одному.

Ранее глава Социального фонда Сергей Чирков сообщил, что в 2026 году повысят средний размер пенсий по старости.