Сегодня 16:00 Индексация пенсий в июле 2025 года. Какие изменения ждут россиян В России поднимут пенсии с 1 июля 2025 года 0 0 0 Фото: Центр социального обслуживания «Журавушка» в Егорьевске / Медиасток.рф Общество

Пенсия

Льготы

Пенсионеры

Выплаты в России

Россия

Инвалиды

С 1 июля 2025 года некоторым гражданам России начнут выплачивать повышенную пенсию. Кому и на сколько ее увеличат — в материале 360.ru.

Кто получит прибавку к пенсии с 1 июля 2025 года Достигшие 80 лет Со второго летнего месяца 100%-ную надбавку к страховой пенсии получат те, кому в июне исполнилось 80 лет. Если до нововведения сумма равнялась 8907 рублям, то с 1 июля удвоится – до 17 815 рублей. Кроме того, 80-летние граждане России дополнительно получат районный коэффициент, если проживают на Крайнем Севере. Для повышенных выплат не нужно подавать заявление в Социальный фонд России.

Фото: Пенсионеры в Москве / Медиасток.рф

Инвалиды I группы Аналогичную надбавку станут выплачивать тем, кто в июне 2025 года получил инвалидность I группы. Однако если повышенную пенсию по достижении 80 лет уже начисляют, то повторное увеличение суммы не положено. Уволившиеся пенсионеры Неработающим пожилым людям, которые решили полноценно уйти на заслуженный отдых в июне 2025 года, в июле тоже выплатят увеличенную пенсию. Индексацию проведут по ее накопительной части.

Интересно Важно, что с начала 2025 года работающие пенсионеры в России получили право на индексацию фиксированной части пенсии. Она останется у всех пожилых людей вне зависимости от наличия трудоустройства. Важно, что с начала 2025 года работающие пенсионеры в России получили право на индексацию фиксированной части пенсии. Она останется у всех пожилых людей вне зависимости от наличия трудоустройства.

Если же пожилой человек продолжит работать, то получит только проиндексированную фиксированную часть пенсии. После увольнения индексация произойдет по всей пенсии целиком. Кроме того, ему начислят все пропущенные индексации. Увеличенные выплаты начнут поступать на счет гражданина автоматически.

Фото: Принятие законопроекта о льготах на проезд для пенсионеров Московского региона / Медиасток.рф

Пенсионеры с иждивенцами Право на надбавку к ежемесячной выплате получит пожилой гражданин, у которого с июня 2025 года оказался на попечении ближайший родственник. Можно претендовать на доплату, если на полном обеспечении оказался: несовершеннолетний ребенок или внук;

ребенок или внук, который проходит обучение в вузе в очной форме;

нетрудоспособный родитель;

нетрудоспособный супруг пенсионного возраста;

инвалид. При этом надбавки начисляют только на трех иждивенцев.

Интересно На одного нетрудоспособного члена семьи положена одна треть фиксированной выплаты. То есть за одного иждивенца можно получить 11 876 рублей, за двух – 14 846, а за трех – 17 815. На одного нетрудоспособного члена семьи положена одна треть фиксированной выплаты. То есть за одного иждивенца можно получить 11 876 рублей, за двух – 14 846, а за трех – 17 815.

Для доплаты к пенсии следует подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Как получать максимально высокую пенсию Для максимального количества пенсионных баллов, то есть до 10, нужно зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Таким образом, если гражданин России официально проработает с такой зарплатой 30 лет, то в 2025 году он сможет получать 53 тысячи рублей без учета льгот и надбавок. Минимальный размер пенсии по регионам в 2025 году Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2025-м составляет 15 250 рублей, но в регионах он может быть выше. Например, в Москве это значение равняется 17 897 рублям, в Санкт-Петербурге — 16 623 рублям, а в Чукотском автономном округе — 39 803 рублям.

Интересно Прожиточный минимум для пенсионеров — это установленная государством сумма, которая нужна для удовлетворения базовых потребностей пожилого человека в питании, оплате жилищно-коммунальных услуг, покупке одежды, лекарств и других жизненно важных товаров и услуг. Прожиточный минимум для пенсионеров — это установленная государством сумма, которая нужна для удовлетворения базовых потребностей пожилого человека в питании, оплате жилищно-коммунальных услуг, покупке одежды, лекарств и других жизненно важных товаров и услуг.

Этот показатель составляет 86% от размера прожиточного минимума на душу населения. В 2025 году он достигает уровня в 17 733 рубля. Прожиточный минимум для пенсионеров меньше, потому что государство предоставляет им различные льготы. Скидки дают на проезд, услуги ЖКХ, медицину, также учитываются налоговые послабления и социальная помощь.