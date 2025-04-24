Отношение внешнего долга России к ВВП снизилось до рекордных 13%

Отношение внешнего долга России к ВВП по итогам 2024 года упало до рекордно низких 13%. Об этом сообщил Центробанк в финансовом отчете .

Для сравнения, по итогам 2004 года оно составляло 36%, июня-сентября 2016 года — 41%, а максимальный уровень наблюдался в 1999 году — 91%. В абсолютных цифрах сумма долга составляет 290,3 миллиарда долларов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, выступая в эфире телеканала CNN, заявил, что Россия не просит об отмене американских санкций, поскольку ее экономика продолжает расти и так: за прошлый год ВВП увеличился на 4%, а госдолг относительно него в несколько раз ниже, чем в европейских странах.

Кроме того, Владимир Путин назвал Россию четвертой в мире страной по объему экономики после Китая, США и Индии.