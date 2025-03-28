Россию объявили четвертой экономикой мира

По объему экономики Россия заняла четвертое место в мире после Китая, США и Индии. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило Ura.ru .

«Экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии, хотя денег всегда не хватает. Россия является четвертой страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии, остальные — ниже», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что Великобритания занимает лишь девятое или 10-е место. Однако она ведет себя агрессивно по отношению к России.

За последние четыре года Россия удвоила ВВП. По итогами 2024 года этот показатель превысил 200 триллионов рублей. Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что это свидетельствует о восстановлении экономики после спада в период пандемии.