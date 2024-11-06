Основой для платежной системы БРИКС станут физические активы

На саммите БРИКС в Казани среди прочих тем снова подняли вопрос о создании финансово-расчетной системы объединения. Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов в интервью 360.ru рассказал, что станет для нее основой.

«Будущая финансово-расчетная система, которую в том числе строят в БРИКС, будет основана на том, что под нее подложат какие-то физические активы — металлы, нефть, газ, продовольствие, питьевую воду», — подчеркнул он.

Баширов объяснил, что пока что валюты БРИКС нет по довольно простой причине — стороны еще не договорились о соотношениях и не нашли баланс. Он также предположил, что физически купюра существовать не будет — только как цифровая единица для стран — участниц объединения и тех государств, которые присоединятся к новой расчетной системе.