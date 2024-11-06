Основой для платежной системы БРИКС станут физические активы
Экономист Баширов: валюта БРИКС, скорее всего, будет цифровой
На саммите БРИКС в Казани среди прочих тем снова подняли вопрос о создании финансово-расчетной системы объединения. Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов в интервью 360.ru рассказал, что станет для нее основой.
«Будущая финансово-расчетная система, которую в том числе строят в БРИКС, будет основана на том, что под нее подложат какие-то физические активы — металлы, нефть, газ, продовольствие, питьевую воду», — подчеркнул он.
Баширов объяснил, что пока что валюты БРИКС нет по довольно простой причине — стороны еще не договорились о соотношениях и не нашли баланс. Он также предположил, что физически купюра существовать не будет — только как цифровая единица для стран — участниц объединения и тех государств, которые присоединятся к новой расчетной системе.
Первое, что сейчас сделают, — создадут расчетную систему учета сделок. Она будет называться БРИКС-бридж (от англ. bridge, мост — прим. ред.). И это будет для двусторонних расчетов.
Марат Баширов
профессор НИУ ВШЭ
Бояться каких-либо санкций цифровым технологиям системы, по словам экономиста, стоит вряд ли.
«Цифровую технологию перекрыть невозможно, потому что она меняет свое лицо — если очень просто — столько раз в секунду. И если одновременно происходят миллиарды итераций, их невозможно отследить. В этом вся прелесть будущего цифрового торгового учета», — пояснил собеседник 360.ru.
Наличные, допустил он, останутся в обороте для внутреннего рынка — например, для малого бизнеса. Говоря о первых примерах работы новой расчетной системы, Баширов предположил, что ее первым лицом из миллиона последующих станет QR-код.
«Будут создавать так называемые ЦОДы (центры обработки данных — прим. ред.), когда у вас одновременно во многих центрах фиксируется сделка, везде, подделать нельзя. Это будут десятки тысяч центров, расположенные в разных странах», — заключил он.