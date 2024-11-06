Сегодня 22:58 Годы санкций обернулись успехом. Как Россия разрушила западную стену страха Экономист Баширов: РФ за годы санкций разрушила стену страха перед США и ЕС 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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России удалось разрушить ореол всесилия Запада за годы санкций. Несмотря на ограничения, страна не только наладила успешное внешнеэкономическое сотрудничество с новыми партнерами, но и наглядно показала — представления о могуществе США и Европы ложные. Об этом в интервью 360.ru рассказал профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов.

«Все напарываются на огромную иллюзию, которую Россия разрушила. Она состоит в том, что, если санкции какие-то накладывают, то обязательно существует и их администрирование», — отметил он. Баширов пояснил, что администрировать легко только два вида ограничений. Первый — финансовые рестрикции, когда расчеты идут в долларах. Второй касается санкций против конкретных лиц — например, при запрете на въезд в какую-либо страну.

Все остальные ограничения очень тяжело администрировать, особенно когда огромное количество тех, на кого наложили эти санкции. Эта история о том, что американцы якобы всесильны, как и Евросоюз, очень ложная. Марат Баширов профессор НИУ ВШЭ

Собеседник 360.ru добавил, что держать под контролем можно какие-либо крупные сделки. Все подобные операции — та же покупка алюминия у «Русала» — идет для американских компаний через Минфин США. «А когда у тебя очень много всего, ты можешь только запугивать. Американцы считают, что, если они будут запугивать, их будут слушать. То, что сделала Россия, фактически пролом этой стены страха. Мы первые ее разрушили, <…> сказали, что будем защищать свои интересы, в том числе и с оружием в руках», — обратил внимание Баширов. Именно поэтому, подчеркнул он, сейчас настолько успешно идет внешнеэкономическое сотрудничество России с Юго-Восточной Азией, Африкой, Южной Америкой. И даже с Европой, которая не прекратила закупать российские нефть и газ, только теперь сырье обходится ей дороже.

Вся эта стена страха была разрушена. И в конечном итоге [по китайскому примеру] все оборачивается какой-то ширмой. Марат Баширов

США, напомнил экономист, всегда больше всего интересовались возможностью получить прибыль. И там, где существовал денежный интерес, говорили одно, а делали совершенно другое. «Поэтому если им требуется уран для своих атомных станций, они его покупают. <…> Какой бы ни был президент в США, они будут покупать наш уран, потому что он им нужен. Выгода, которую они всегда ищут, заставляет их работать в двух стандартах», — заключил Баширов.