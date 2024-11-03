Лавров заявил, что в БРИКС начали разработку альтернативных платежных систем

Страны БРИКС составили рекомендации по альтернативным платежным системам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с международной сетью TV BRICS .

Дипломат отметил, что этот вопрос поднимали во время саммита в Казани, также об этом говорили министры финансов и главы центральных банков.

«Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы», — сказал Лавров.

По словам министра, Бразилия в качестве следующего председателя БРИКС продолжит эту работу.

Ранее Лавров заявил, что попытки запада изолировать Россию и уменьшить ее роль на мировой арене обернулись крахом, на это указывает прошедший под председательством РФ саммит БРИКС. Дипломат подчеркнул, что большая часть мировых государств выбрала путь здравого смысла и не идут на поводу у западных лидеров.