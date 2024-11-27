Официальный курс доллара превысил 108 рублей
Банк России установил курс доллара выше 108 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на четверг, 28 ноября, на уровне 108,0104 рубля, курс евро — 113,0947 рубля, а курс юаня — 14,8382 рубля. В последний раз официальный курс доллара, установленный ЦБ, превышал отметку 108 рублей более двух лет назад — 17 марта 2022 года.
На среду, 27 ноября, ЦБ установил следующие курсы валют: официальный курс доллара США — 105,0604 рубля; евро — 110,4943 рубля; юаня — 14,4449 рубля. Таким образом, юань подорожал на 39,3 копейки, евро — на 2,6 рубля, доллар — на 2,95 рубля.
Центробанк также временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. В то же время он будет продавать валюту, чтобы пополнять и использовать счета Фонда национального благосостояния.
Ранее россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота отметил, что ключевая ставка достигнет как минимум 23%. В этой ситуации Россия будет находиться до деэскалации.