Официальный курс доллара превысил 108 рублей

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на четверг, 28 ноября, на уровне 108,0104 рубля, курс евро — 113,0947 рубля, а курс юаня — 14,8382 рубля. В последний раз официальный курс доллара, установленный ЦБ, превышал отметку 108 рублей более двух лет назад — 17 марта 2022 года.

На среду, 27 ноября, ЦБ установил следующие курсы валют: официальный курс доллара США — 105,0604 рубля; евро — 110,4943 рубля; юаня — 14,4449 рубля. Таким образом, юань подорожал на 39,3 копейки, евро — на 2,6 рубля, доллар — на 2,95 рубля.

Центробанк также временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. В то же время он будет продавать валюту, чтобы пополнять и использовать счета Фонда национального благосостояния.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота отметил, что ключевая ставка достигнет как минимум 23%. В этой ситуации Россия будет находиться до деэскалации.