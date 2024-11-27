Центробанк временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке

Центробанк до конца года отказался от покупки иностранной валюты на внутренних рынках, чтобы снизить волатильность. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

При этом он будет продавать валюту, чтобы пополнять и использовать счета Фонда национального благосостояния.

Ранее иностранная валюта начала бить рекорды. Впервые с марта 2022 года курс доллара поднялся до 114 рублей, евро — до 120. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота предположил, что к концу декабря доллар будет стоить от 117 до 122 рублей, а ключевая ставка достигнет 23%. Понижение этих показателей, по его словам, начнется только после деэскалации в мире.