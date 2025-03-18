Официальный курс доллара от Центробанка упал до 81,50 рубля

Центробанк понизил курс доллара до 81,5 рубля, а евро — 87,57 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Также ЦБ на 38 копеек снизил курс юаня — до 11,22 рубля.

Утром 18 марта внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля. Такой показатель зафиксировали впервые с лета 2024 года. В августе доллар торговался по цене в 80,74 рубля.

Ранее инвестор Федор Сидоров не исключил, что курс американской валюты в ближайшие две недели может достигнуть отметки в 78-86 рублей. По его словам, рубль укрепляется благодаря стабильным ценам на энергоресурсы, а также активной конвертации экспортной выручки.

По этой причине российская валюта растет относительно доллара, евро и юаня. Сидоров добавил, что курс евро в ближайшее время составит порядка 87-94 рублей. В связи с возможными ослаблениями санкций среди инвесторов растет интерес к российскому государственному долгу, отметил эксперт.