Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с прошлого лета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

К 10:26 по московскому времени валюта падала на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80, 74 рубля. Это минимум с 19 июня 2024 года.

Накануне Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 84,3059 рубля. Ниже 85 рублей американская валюта не опускалась с 6 августа прошлого года. Евро снизился до 90,844 рубля впервые с февраля 2025 года.

После приостановки торгов долларом на Мосбирже по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня. С 10:00 до 19:00 возможен расчет курса доллара к юаню на Forex и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс служит главным ориентиром для внебиржевых торгов.