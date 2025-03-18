Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара на уровне 78-86 рублей

Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров дал прогноз по изменениям курса доллара в ближайшие две недели. Об этом сообщил RT.
Эксперт указал на интерес инвесторов к российскому государственному долгу. В условиях возможного ослабления санкций соответствующие вложения становятся привлекательными.
«Кроме того, стабильные цены на энергоресурсы и активная конвертация экспортной выручки также поддерживают рубль. В результате национальная валюта получает дополнительную поддержку и растет относительно доллара, евро и юаня», — пояснил специалист.
По его словам, в ближайшее время доллар ожидается на уровне 78-86 рублей, евро — 87-94 рублей.
НХЛ обновила прогноз даты, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Жители Чехова выберут проект благоустройства набережной реки Теребенка
Новый корпус гимназии № 2 построят в Чехове
Школьники в Чехове нашли новые исторические сведения о Любучанской школе
Всероссийский конкурс музыкантов прошел в Химках
Развлекательные мастер-классы прошли в парке Толстого в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте