Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара на уровне 78-86 рублей

Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров дал прогноз по изменениям курса доллара в ближайшие две недели. Об этом сообщил RT .

Эксперт указал на интерес инвесторов к российскому государственному долгу. В условиях возможного ослабления санкций соответствующие вложения становятся привлекательными.

«Кроме того, стабильные цены на энергоресурсы и активная конвертация экспортной выручки также поддерживают рубль. В результате национальная валюта получает дополнительную поддержку и растет относительно доллара, евро и юаня», — пояснил специалист.

По его словам, в ближайшее время доллар ожидается на уровне 78-86 рублей, евро — 87-94 рублей.