ФАС проверит обоснованность роста цен на мясо птицы и говядину

Антимонопольщики обратили внимание на подорожание мяса в России. Пресс-служба ФАС сообщила о проведении проверки.

Служба направила запросы крупнейшим производителям мяса птицы и говядины, чтобы оценить обоснованность повышения цен. Предприятия должны отчитаться об объемах производства и реализации, себестоимости продукции, рентабельности продаж, отпускных ценах и причинах их повышения с начала 2026 года.

«По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее из-за инфляции заведения общепита увеличили количество углеводов в блюдах. На этом фоне россияне поддержали тренд на домашнюю кулинарию и обеды в контейнерах.