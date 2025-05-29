Экономист Кричевский посоветовал не ждать снижения стоимости фруктов и ягод

В 2025 году снижение цен на фрукты и ягоды вряд ли возможно. Об этом заявил экономист и доктор экономических наук Никита Кричевский в беседе с Ura.ru .

По словам эксперта, этому препятствуют несколько факторов, включая рост логистических и производственных расходов, сокращение импорта и неблагоприятные погодные условия.

Кричевский подчеркнул, что в конечную стоимость продукции входят также расходы на склады, зарплаты и налоги. Поэтому он не рекомендует ожидать снижения цен на фрукты и ягоды в текущем году, сообщил сайт mk.ru.

Экономист добавил, что продукция продолжает пользоваться спросом по высоким ценам, а потому вероятность снижения стоимости крайне мала. Он не советует рассчитывать на дефляцию летом, так как ожидается дальнейший рост цен, усугубляемый двукратным повышением тарифов ЖКХ с 1 июля.