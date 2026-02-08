«Обмана не будет». В Думе предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутат Аксаков: все сделки с недвижимостью должны проходить в безналичной форме
Депутаты Госдумы хотят ввести закон, который обяжет россиян и бизнес расплачиваться за недвижимость безналичными средствами. Об этом рассказал РИА «Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме», — отметил депутат.
Инициатива принадлежит партии «Справедливая Россия». Она учитывает в первую очередь интересы россиян.
«И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется», — уточнил Аксаков.
Глава думского комитета сообщил, что законопроект готов и скоро будет представлен на рассмотрение в Госдуму. В случае его принятия, нововведение вступит в силу со второй половины текущего года.
