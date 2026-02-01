В Ульяновске пенсионерка обманула две семьи на 3,45 миллиона рублей и скончалась

Жительница Ульяновска умерла от сердечного приступа, оставив две семьи с детьми без денег и жилья. Как сообщил Mash , 84-летняя женщина испугалась, когда увидела суд по делу Ларисы Долиной.

Пенсионерка продала две свои квартиры площадью 44,7 и 31,1 квадратного метра за два и 1,45 миллиона рублей соответственно. Куплю-продажу провели через нотариуса, покупатели заехали.

Но через несколько месяцев женщина заявила, что действовала под давлением, оспорила договоры и вернула жилье. Суд первой инстанции встал на ее сторону.

Перед процессом пенсионерка переписала все имущество на родственников, заявив, что возвращать деньги не намерена.

После просмотра трансляции суда по делу народной артистки России Ларисы Долиной, которую решили принудительно выселить из квартиры в Хамовниках, она переволновалась, что ее аферы также аннулируют, и скончалась от сердечного приступа 26 января. Обязательства теперь перейдут наследникам.