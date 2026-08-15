Объявлены первые участники ВЭФ-2026

Кобяков: участие в ВЭФ-2026 подтвердили Япония, Китай, ОАЭ и другие страны

На Восточный экономический форум 2026 года во Владивосток съедутся представители власти и бизнеса разных стран. Свое участие подтвердили Япония, Китая, ОАЭ и другие государства. Об этом советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков сообщил в интервью ТАСС .

В 2025 году в ВЭФ приняли участие более восьми тысяч делегатов из 75 стран и регионов. Кобяков сообщил, что в нынешнем году организаторы рассчитывают так же на большое число гостей.

«Уже подтверждено участие делегаций из Японии, Китая, Бангладеш, Индии, ОАЭ и других. Этот список неокончательный — традиционно подведем итоги уже по завершении форума», — сказал он.

ВЭФ-2026 пройдет с 1 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета. На пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин.