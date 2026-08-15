Недружественные России страны проявили интерес к ВЭФ

Интерес к Восточному экономическому форуму проявляют даже недружественные страны. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

«Интерес традиционно большой. Прежде всего, это страны АТР, среди них есть и формально недружественные. Хотя есть и европейские бизнесмены и компании», — отметил советник.

Кобяков добавил, что европейцам сложно противостоять англосаксам с их антироссийскими санкциями. Многие западные компании давно работают как российские, стараясь при этом не привлечь внимание русофобов на родине.

«Часть стран, которые считаются недружественными, просто не могут в санкционном вопросе спорить с англосаксами. Они выступают в блоке недружественных, но, по сути, элементарно не имеют выбора», — пояснил Кобяков.

ВЭФ пройдет традиционно во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Организатором выступит фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Участниками форума в 2026 году станут 75 стран.