Названа причина подорожания сливочного масла в России

Стоимость сливочного масла выросла из-за увеличения себестоимости производства этого продукта, причем по всей цепочке — от закупки сырья до его переработки. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).

«В августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16%: заработная плата сотрудников выросла на 24%, сырьевые затраты — почти на 20%», — объяснили в организации.

Кроме того, на подорожание этого продукта повлиял рост кредитной нагрузки и общей инфляции, увеличение затрат на обслуживание и ремонт оборудования и техники.

Как пояснили в организации, повышение цен — это «результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания». В прошлом году цена на масло выросла только на 3,5%, а продовольственные товары в то время подорожали на 8,9%.

При этом глава «Союзмолока» Артем Белов заявил, что в последние несколько недель на российском рынке оптовые цены на масло снизились. По его словам, ситуация начинает стабилизироваться благодаря увеличению импорта и снижению роста спроса.

Ранее гендиректор ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин связал рост цен на сливочное масло с повышенным спросом в мире на этот натуральный продукт.