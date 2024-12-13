Некоторые терминалы Т-Банка в 2025 году перестанут принимать MasterCard и Visa

С 1 января 2025 года некоторые терминалы самообслуживания Т-Банка перестанут поддерживать карты системы MasterCard и Visa. Такую информацию сообщила кредитная организация в рассылке клиентам.
«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa. Однако с онлайн-платежами проблем быть не должно», — говорится в сообщении.
В службе поддержки пояснили кредитной организации, что это связано с уходом Visa и MasterCard из России. Т-Банк рекомендовал оформить карту платежной системы «Мир» для стабильной оплаты.
О проблемах с картами MasterCard и Visa аналитики сообщали в октябре. Это связано с тем, что сертификаты безопасности чипов по картам Visa и MasterCard перестанут действовать у ряда российских банков в конце 2024 года. Сложности будут у тех россиян, кто планирует использовать карты за границей.
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