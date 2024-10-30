Финансовый аналитик Беляев призвал обладателей карт Visa и Mastercard переходить на «Мир»

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с радио Sputnik призвал владельцев карт Visa и Mastercard отслеживать ситуацию со сроками действия сертификатов безопасности чипов.

Эксперт уточнил, что до конца года у многих пользователей карт эти сроки истекают, что вызовет проблемы с платежами. Особенно это касается тех россиян, кто планирует использовать кары за границей.

Беляев призвал обладателей карт Visa и Mastercard смело переходить на «Мир».

«Она обладает для внутренних транзакций и сделок абсолютно теми же самыми свойствами: деньги можно снимать, переводить — препятствий никаких нет», — сообщил аналитик.

Он также добавил, что карта «Мир» сейчас более безопасна.