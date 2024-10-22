Проблемы с картами Visa и MasterCard возникнут у россиян к концу года

Сертификаты безопасности чипов по картам Visa и MasterCard перестанут действовать у ряда российских банков в конце 2024 года. Поэтому россияне могут столкнуться с проблемами с некоторыми платежами, сообщили РБК источники на платежном рынке.
Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт. Их продлевали до ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и MasterCard. Теперь в банках будут самостоятельно решать, принимать к оплате эти карты или нет.
В материале указали, что это не должно отразиться на массовых операциях, но может привести к проблемам с проведением отложенных операций. Например, при оплате проезда в транспорте.
Сервис BRICS Pay может появиться в России для безналичных расчетов иностранцев. Оплату по QR-коду предложили запустить до конца 2024 года, с его помощью пользователи смогут расплачиваться картами Visa и MasterCard внутри страны.
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