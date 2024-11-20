Некоторые россияне получат прибавку к зарплате в марте 2025 года

Весной 2025 года наставники молодых специалистов на российских предприятиях начнут получать надбавку к зарплате. Нововведение коснется не только бюджетников, но и работников коммерческих структур, сообщила агентству «Прайм» менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Ситникова.

Она напомнила, что 1 марта вступит в силу статья 351.8 Трудового кодекса о регулировании труда работников, которые выполняют функции наставников. За помощь новичкам сотрудникам положены дополнительные бонусы. Ситникова сообщила, что суммы для специалистов госучреждений установят отдельным нормативным правовым актом, а коммерческих структур — их коллективными договорами и локальными актами.

Для того, чтобы стать наставником, предупредила юрист, необходимо подписать письменное согласие и заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. При определении размера выплат работодатели смогут ориентироваться на объем и содержание работ.

Выплаты за наставничество официально утвердили в России в 2024 году. Опрос показал, что 80% работников согласны обучать молодых специалистов.