В России узаконили оплату наставничества на работе

Путин подписал закон о доплатах за наставничество на работе

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе, закрепив это положение в Трудовом кодексе. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Подписанным законом ввели в ТК РФ понятие «наставник» как дополнительной работы, за которую положена доплата. Цель инициативы — привлечь в наставничество опытных работников.

«Размеры и условия осуществления выплат за наставничество работнику устанавливаются трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору», — говорится в документе.

При этом учитывается система оплаты труда, действующая у работодателя, а также содержание и объем работы по наставничеству.

В конце октября более 500 жителей Нижегородской области подали заявку на участие в конкурсе «Наставничество», заключительный очный этап отбора которого пройдет с 17 по 19 декабря.