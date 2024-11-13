KP.RU: большинство россиян готовы стать на работе наставниками для молодежи

Большинство опрошенных россиян, а именно 80%, признались, с радостью бы стали наставниками для молодых специалистов на работе. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Респонденты подчеркнули, что считают введение наставничества хорошей инициативой. Потому что подобный подход позволяет выращивать новое поколение профессионалов.

Однако еще 17% опрошенных заявили, что не готовы выступать в роли наставника ни за какие деньги. Потому что им жаль тратить силы, когда сотрудник может всему научиться и сразу уволиться или обвинить старшего коллегу в случае своей ошибки, заявив, что его неправильно учили.