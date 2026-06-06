«Не потребитель, а инфраструктура»: Фрадков указал на роль России на глобальном рынке на ПМЭФ
Фрадков: Россия должна держать большую часть рынка международных расчетов
Россия обязана стать одним из центров новой мировой финансовой системы. Об этом на ПМЭФ заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
«Мы должны держать большую часть рынка международных расчетов безотносительно даже расчетов с Россией — это наша задача. Мы должны быть международным игроком на глобальном уровне. Быть одним из этих центров. <…> Не потребителем, а инфраструктурой. У нас, опять же, нет другого выхода», — сказал он.
О неизбежности пересборки системы говорил и замминистра финансов Иван Чебесков. Это, по его словам, глобальный тренд, не связанный с санкциями. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин добавил: отходить от западной финсистемы нужно, но процесс будет долгим и сложным.
Россия, однако, уже комфортно чувствует себя в рамках собственного финансового суверенитета: создаются национальные платежные решения, страховые компании, рейтинговая индустрия.
По мнению Чистюхина, многие страны осознают необходимость идти этим путем, чтобы обеспечить свой суверенитет, а не ради России.
Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что экономика России продолжает расти, несмотря на современные условия.