Глава Сбербанка Греф на ПМЭФ назвал чудом продолжение роста российской экономики

Экономика России продолжает расти, несмотря на крепкий рубль и остальные факторы. Это можно считать чудом, заявил в рамках делового завтрака банка на Петербургском международном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы видим, что рост продолжается. И на самом деле это чудо, что в условиях, в которых мы находимся, — с крепким рублем, с высокой ставкой — экономика продолжает расти. Это позитивно», — сказал он.

По последним подсчетам Минэкономразвития, в апреле рост ВВП России составил 1,3% в годовом выражении после показателей 1,9% в марте. В период с марта по апрель отечественная экономика выросла на 0,2%.

Ранее Греф заявил об исчерпании традиционных факторов роста экономики страны. По его словам, производительность труда не увеличивается такими же высокими темпами, как снижение безработицы и увеличение производства.