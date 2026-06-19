Россиянам назвали средний размер пенсии в стране

Средний размер пенсий как трудоустроенных, так и неработающих россиян в мае этого года превысил 25,3 тысячи рублей, за год прибавка составила около двух тысяч. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России.

На 1 мая 2026 года средняя пенсия россиян равнялась 25 399 рублям. Годом ранее, в тот же период, этот показатель составлял примерно 23 453 рублей.

Наибольший размер пенсионных выплат зафиксировали в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля.

Ранее сенатор Игорь Мурог напомнил, что пенсионный возраст не может быть причиной увольнения. Эта процедура должна проходить на общих основаниях, которые закреплены в Трудовом кодексе России.

Он отметил, что увольнение из-за наступления пенсионного возраста считается дискриминацией по возрастному признаку. Также работодатель обязан за два месяца письменно уведомить работника о грядущем сокращении.